Verdachte mishandeling cameraploeg PowNed aangehouden

De politie en het Openbaar Ministerie (OM) treden hard op in geval er journalisten mishandeld of belaagd worden. Bij overtreding handelen zij conform afspraken die zijn vastgelegd in het protocol PersVeilig. In het geval van agressie of geweld tegen journalisten verdubbelt het OM de strafeis.

Meer informatie voor persveilig lees je hier.