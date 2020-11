Automobiliste rijdt door na aanrijding fietser

Het ongeval vond omstreeks 20.10 uur plaats op de Kerkeheidestraat. Een getuige heeft de aanrijding zien gebeuren en verklaarde dat de auto even stopte en vervolgens doorreed. Hij alarmeerde de hulpdiensten. Het 33-jarige slachtoffer is met een ambulance overgebracht naar een ziekenhuis. Een omstander assisteerde de hulpdiensten door op de kruising Kerkeheidestraat en de Ruchensebaan het verkeer om te leiden. De auto met de bestuurster werd aantroffen langs de kant van de weg aan de Rucphensebaan. De vrouw is aangehouden op verdenking van het veroorzaken van een verkeersongeval met letsel onder invloed van alcohol en het verlaten van een plaats ongeval. Op het politiebureau is een ademanalysetest afgenomen. Het rijbewijs van de verdachte is ingevorderd. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het ongeval.