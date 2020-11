Bestuurder onder invloed van drugs maakt schade

Een getuige waarschuwde omstreeks 21.10 uur de meldkamer dat een bestuurder op de Kerkhofweg reed die vermoedelijk onder invloed was. De getuige verklaarde dat de man over de weg slingerde. Na de melding is de getuige achter de auto blijven rijden. Op de Doctor Arienslaan is de verdachte tegen een lantaarnpaal gereden. Op de parkeerplaats bij de Kampakker heeft hij schade gereden aan een geparkeerde auto. Agenten hebben de man op De Meeren gestopt. Hij bekende direct dat hij harddrugs had gebruikt. De verdachte is aangehouden, zijn rijbewijs is ingevorderd.