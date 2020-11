Politie zoekt getuigen van straatroof

Het slachtoffer verklaarde dat zijn belagers tussen de 16 en 18 jaar oud schat en allen donkere kleding droegen. Een van hen was opvallend lang, namelijk zo’n 1,90 meter en heeft een tenger postuur. Een andere jongen uit de groep heeft oranje rood dan wel rossig haar en is ongeveer 1,70 meter lang.



De politie heeft deze straatroof in onderzoek en is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien? Of heeft u andere informatie? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

2020238864