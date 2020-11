Verdachte aangehouden in zaak Sumanta Bansi

In november 2018 werd de in Suriname geboren vrouw bij de politie opgegeven als vermist. Het onderzoeksteam stelde vrij snel vast dat de destijds 22-jarige vrouw meer dan vermoedelijk het slachtoffer is geworden van een misdrijf en hoogstwaarschijnlijk niet meer in leven is. Haar lichaam is echter nog altijd niet gevonden ondanks meerdere zoekacties op verschillende locaties in het Robbenoordbos en in het water langs de Afsluitdijk.

De recherche doet onderzoek naar de rol die verdachte mogelijk heeft gespeeld in deze zaak.