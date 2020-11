Getuigen gezocht brand bedrijfspand Rotterdam Slinge

Oorzaak

Boven het bedrijfspand zijn woningen gevestigd. Omwonenden verklaarden iets voor de brand glasgerinkel gehoord te hebben, waarna de brand uitgebroken is. Momenteel onderzoeken we de oorzaak en of er sprake is van brandstichting. Wij verhoren getuigen, kijken de beelden uit en zijn nog in afwachting van forensische uitslagen.



Autobrand Tiesselinswaard

Naast deze brand brandde er anderhalf uur later een auto uit Tiesselinswaard in IJsselmonde. De auto is in beslag genomen en wordt onderzocht. Onduidelijk is of deze twee branden mogelijk verband houden met elkaar.



Iets gezien of gehoord?

Heeft u iets gezien wat mogelijk verband met de branden? Neemt u dan contact met ons op. Bent u bijvoorbeeld in het bezit van camerabeelden? Dan vragen we u deze met ons te delen. Neem contact met ons op door de Opsporingstiplijn te bellen op 0800-6070 of maak gebruik van het tipformulier op deze pagina. Liever anoniem blijven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of gebruik het meldingsformulier van M-online.