Bestuurder doorgereden na ongeval, politie doet onderzoek

Een voorbijganger treft rond 07.45 uur in de Van Dishoeckstraat een gewonde man op straat aan. Hij alarmeert direct de hulpdiensten. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis overgebracht. De voetganger is aangereden waarna de automobilist is doorgereden. Het voertuig wordt korte tijd later – zonder bestuurder - in de Van de Spiegelstraat teruggevonden. De auto is in beslag genomen voor sporenonderzoek. Op de plaats van het ongeval hebben verkeersongevallenspecialisten onderzoek gedaan. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het ongeval.