Motorrijder verongelukt bij eenzijdige aanrijding

Meerdere hulpdiensten werden zaterdag 7 november 2020 om 15.00 uur naar de N260 Boshoven in Alphen(NB) gestuurd voor een ernstige aanrijding. Ter plaatse bleken twee personen, opzittenden van een motor, gewond te zijn. De bestuurder, een 26-jarige man Uit Baarle-Nassau, is nog gereanimeerd maar is ter plaatse aan zijn verwondingen overleden. Een 21-jarige vrouw is met verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd. De weg is langere tijd afgesloten geweest voor het onderzoek. Uit dat onderzoek is de eerste conclusie te trekken dat de bestuurder na een inhaalmanoeuvre, door onbekende oorzaak de macht over zijn stuur is verloren en de motor ten val kwam. De familie van het slachtoffer is door de politie in kennis gesteld van het tragisch ongeval. Het Team Verkeer onderzoekt de zaak verder.