Twee mannen aangehouden met gestolen bromfiets

De agenten stelden een onderzoek in. Voor de woning stond een scooter met een uitgeboord slot. Die bleek gestolen. In de voortuin van woning troffen de agenten een huur scooter. Na een telefoontje met de verhuurder bleek dat deze niet gehuurd was. Er zaten beschadigingen op. Op aanwijzing van getuigen zijn twee mannen, die in die woning waren, aangehouden. Het gaat om twee mannen uit Breda van 21 en 47 jaar. De bromfietsen zijn meegenomen.