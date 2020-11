Voormalig drugslab ontdekt

Beers - Zaterdagavond rond 21 uur hebben we een niet meer in werking zijnde drugslab aangetroffen aan de Leuvert in Beers. In een loods trof de politie meerdere jerrycans, vaten, gereedschap en ander materiaal aan dat duidt op een lab waar synthetische drugs werden vervaardigd.