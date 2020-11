Breed offensief tegen criminele inmenging in de transportsector

Op dinsdag 3 november heeft de politie drie personen aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid bij de invoer van 4500 kilo cocaïne in de haven van Vlissingen in april van dit jaar. De douane ontdekte toen de verdovende middelen in een container met bananen afkomstig uit Costa Rica. Het onderzoek naar de invoer is door de douane overgedragen aan de dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid. De verdachten zijn een 38-jarige man uit Vlissingen, een 23-jarige vrouw uit Grijpskerke en een 46-jarige man uit Middelburg die in het huis van bewaring De Schie in Rotterdam is aangehouden. Hij verblijft daar omdat hij ook verdachte is in een ander opsporingsonderzoek.

Op dinsdag 3 november heeft de politie in verband met een onderzoek naar de handel en het transport van verdovende middelen, in St. Willibrord een woning doorzocht. De doorzoeking vond plaats in een woning van familie van de verdachte in dit onderzoek. Naar deze verdachte, ook een inwoner van St. Willebrord, is de politie nog op zoek. In de woning troffen rechercheurs van de Landelijke Eenheid bijna 13. 000 euro in contanten aan. Het geld is in beslag genomen.

Op dinsdag 3 november werd in Zaandijk een 48-jarige man in zijn woning aangehouden door rechercheurs van de Landelijke Eenheid. De man wordt door de Deense autoriteiten gezocht als verdachte van betrokkenheid bij enkele transporten van cocaïne in dat land. Denenmarken verzocht Nederland op basis van een Europees Aanhoudingsbevel (EAB) de man aan te houden en uit te leveren. De verdachte hangt in Denemarken mogelijk een straf van 16 jaar boven het hoofd.