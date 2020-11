Update Nijkerk: overleden vrouw geïdentificeerd en verdachte (m) heengezonden

Afgelopen zaterdag 7 november werd de 46- jarige vrouw uit Amsterdam wederom aangehouden, nadat zij eerder was heengezonden. Lees meer informatie hierover in het vorige persbericht.

De vrouw is zaterdag aangehouden in een woning in Nijkerk. In de woning trof de politie een gewond persoon aan. De 46- jarige vrouw is opnieuw aangehouden voor betrokkenheid bij het overlijden van de 85- jarige bewoonster van de woning aan het Bruckerlaantje en voor het incident dat zich in de woning afspeelde waar zij zich zaterdag 7 november bevond, ten tijde van haar aanhouding. Zaterdag 7 november werd er ook een 47-jarige man uit Amsterdam aangehouden voor betrokkenheid bij het tweede incident in een woning in Nijkerk.