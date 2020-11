Politie onderzoekt steekincident op school

Eén minderjarige jongen raakte daarbij gewond; hij is naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn acht jongeren (jongens en meisjes) aangehouden. Vanwege de leeftijd van alle betrokkenen zijn we terughoudend met het delen van verdere details.

Op dit moment onderzoeken we wat er precies is gebeurd en wie welke rol heeft gespeeld. Daarvoor moeten we de betrokkenen en getuigen gaan horen. Meer informatie verwachten we daarom nog niet te kunnen delen omdat dit onderzoek in volle gang is.

2020531845 JS