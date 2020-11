Aanhoudingen na poging inbraak juwelierszaak

Bij aankomst werd door agenten braakschade bij de juwelierszaak aangetroffen. Een getuige meldde dat twee mannen met een groot voorwerp op de ramen stonden te slaan. Vervolgens zag de getuige dat zij wegrenden in de richting van de Koemarkt in Purmerend. Na een zoekactie kon de politie twee verdachten, een 19-jarige man uit Kudelstaart en een 21-jarige vrouw uit Amsterdam, in een auto aanhouden. In de auto trof de politie meerdere inbrekerswerktuigen aan en goederen die van diefstal afkomstig zijn.



De verdachten zijn meegenomen naar het politiebureau en verhoord.



2020239013