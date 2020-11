Jongen overleden als gevolg van woningbrand

Bij de brand, die kort na half zeven bij de hulpdiensten werd gemeld, raakten drie personen (uit een gezin van vijf) ernstig gewond. Zij werden opgenomen in het ziekenhuis.

De politie heeft uitgebreid onderzoek verricht naar de oorzaak van de brand. Uit het technisch sporenonderzoek en op basis van getuigen- en omgevingsonderzoek is gebleken, dat de vader van het gezin is aan te merken als verdachte van brandstichting. De vader is een van de gewonden en verblijft in een ziekenhuis. Hier is hij afgelopen vrijdagmiddag formeel aangehouden.

De politie zet het onderzoek voort.

2020234197.