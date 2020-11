Onder invloed van drugs: 20 drugsrijders uit het verkeer gehaald

Tijdens de surveillances van politie werden afgelopen weekend 20 drugsrijders uit het verkeer gehaald in Den Helder, Callantsoog, Heemskerk, Hoofddorp, St. Maartensvlotbrug, Schagen, Ursem, Purmerend, Barsingerhorn, Schoorl, Waarland en Heerhugowaard.

Rij veilig, rij alcohol- en drugsvrij!

In het eerste half jaar van 2020 zijn al meer dan 5.800 bestuurders onder invloed van drugs (soms in combinatie met alcohol) aan de kant gezet door de politie in Nederland. Dat aantal is hoger dan in de eerste zes maanden van 2019, toen er bijna 5.000 processen-verbaal werden opgemaakt.

Mee naar bureau

Alle aangehouden drugsrijders zijn door de politie meegenomen naar het politiebureau, waar een arts bloed afnam. De bloedmonsters worden opgestuurd naar het NFI voor nader onderzoek. Als bekend wordt wat de uitslag hiervan is, dan neemt een Officier van Justitie een beslissing over de verdere afhandeling en gevolgen voor de drugsrijders. Rijden onder invloed is een misdrijf. De straffen variëren van een rijverbod en hoge geldboetes, tot gevangenisstraf en ontzegging van de rijbevoegdheid.

