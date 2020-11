Twee aanhoudingen na straatroof

Een minderjarige jongen uit Hoorn werd rond 17:00 uur in het tunneltje tussen de Hoeker en de Huesmolen in Hoorn aangesproken door twee verdachten. Zij eisten geld en gebruikten daarbij geweld. Het slachtoffer kon wegkomen en alarmeerde de politie. Die konden op basis van het signalement en onderzoek in de buurt al snel twee verdachten aanhouden. Zij werden zondag aangehouden en verhoord. Het onderzoek wordt voortgezet.

Getuigenoproep

De politie wil graag in contact komen met mensen die informatie hebben over de beroving. Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u andere informatie over deze zaak? Neem dan contact op met de politie via het telefoonnummer 0900-8844. Informatie delen kan ook anoniem: bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden. U kunt ze uploaden via dit formulier onder vermelding van zaaknummer 2020239230.