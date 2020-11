Meer dan 330 wapens ingeleverd bij inleveractie

336 wapens werden afgelopen week ingeleverd, waaronder 68 illegale vuurwapens, 34 nepvuurwapens, 30 luchtdrukwapens en 24 legale vuurwapens. ‘Bij legale vuurwapens, moet je bijvoorbeeld denken aan startpistolen en antieke vuurwapens’ zegt inspecteur Dandy Marcuñe, coördinator van de actie. ‘We zijn erg blij met dit resultaat, elk wapen dat van de straat is, maakt de stad een stukje veiliger. Er zijn in totaal 115 messen ingeleverd en 65 overige wapens, zoals boksbeugels, ploertendoders, stroomstootwapens en zwaarden. Ook zijn er ongeveer 1000 stuks aan munitie ingeleverd. Hele mooie cijfers, maar we hopen vooral dat de actie ervoor heeft gezorgd dat we het gesprek over wapenbezit met elkaar aangaan. Veel jongeren denken dat het stoer is om een wapen te hebben of denken dat ze zichzelf moeten beschermen, maar wapenbezit leidt tot wapengebruik en stoer is dat zeker niet.”