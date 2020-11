Poging straatroof Reigersbospad

De man loopt rond 19.25 uur via de Darlingstraat en het Reigersbospad het park in, waar hij achter de school South East loopt. In het park komt een scooter met twee jongens naar hem toegereden. De bijrijder stapt af en sommeert hem zijn telefoon af te geven, waarbij hij dreigt met een vuurwapen. Als de man meerdere keren aangeeft geen telefoon bij zich te hebben, springt de jongen weer achterop de scooter en rijdt deze weg in de richting van de Darlingstraat. Het slachtoffer is gelukkig ongedeerd gebleven, maar wel erg geschrokken.