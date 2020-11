Straatroof Rijksstraatweg - getuigen gezocht

Bent u getuige geweest van dit incident? Heeft u die bewuste avond iets opvallends gezien of gehoord? Of beschikt u over andere informatie die het onderzoek verder zou kunnen helpen? Neem dan contact op met de politie via 0900 8844. Via het tipformulier hieronder kunt u eventueel beeldmateriaal ter beschikking stellen. Belt u liever anoniem? Dat kan via 0800 7000.