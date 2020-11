Greep uit de kassa

Een man deed zondagavond omstreeks 21:00 uur een greep in de kassa nadat hij iets afrekende. Hierna liep de verdachte met het geld naar buiten de Fahrenheitstraat in de richting van de Acaciastraat. De man is ongeveer 1,75 meter lang, licht getint, ongeveer 20 jaar oud en vermoedelijk een tatoeage onder zijn linker oog, zwarte jas met capuchon, blauwe spijkerbroek en zwarte schoenen.

De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u informatie over deze diefstal? Heeft u vlak voor of na de diefstal misschien iets gezien, geef uw informatie dan door via het telefoonnummer 0900-8844. Dit kan ook via Meld Misdaad Anoniem (M) 0800-7000. Indien u over beelden beschikt, deel deze dan met ons.