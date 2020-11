Laat geen hulpverlenende bankmedewerkers in uw woning!

Oplichting 81-jarige

De oplichter belde medio oktober het 81-jarige slachtoffer met een vals telefoonnummer. Door een truc leek het in het scherm van de telefoon alsof de ING bank belde. Vervolgens vertelde de oplichter, de nepbankmedewerker, dat de bankrekening van de 81-jarige gehackt was, omdat er verdachte transacties te zien waren op zijn rekening. De bankmedewerker zei: “Iemand heeft geprobeerd € 30.000 over te schrijven van uw bankrekening naar Zuid-Afrika”. Dit was niet waar, maar zo probeerde de oplichter het slachtoffer ervan te overtuigen om snel maatregelen te nemen. De oplichter drong er op aan om geld over te maken naar een ‘kluisrekening’ of ‘veilige rekening’ en zei: “Ik stuur wel iemand bij u langs om u te helpen om het geld over te maken naar die veilige rekening”. Zulke rekeningen bestaan niet, want in werkelijkheid is het een rekening van de oplichter zelf.



Een “bankmedewerker” kwam de woning in en nam direct plaats achter de laptop van het slachtoffer. Het slachtoffer had op dat moment nog zijn handlanger aan de telefoon. Het slachtoffer gaf de oplichter de inloggegevens van ING internetbankieren, zo boekte hij een paar duizend euro van zijn spaar- naar betaalrekening. Tot slot knipte de aanwezige “bankmedewerker” de pinpas van het slachtoffer door, maar waarschijnlijk op zo’n manier dat de pas nog gewoon gebruikt kon worden. Blijkbaar bleef de magneetstrip in tact. Daarna nam de “bankmedewerker” de doorgeknipte bankpas en de scanner, om te kunnen internetbankieren, mee en verliet de woning. Diezelfde dag pinde een onbekende in de Phoenixstraat een paar duizend euro met de bankpas van het slachtoffer.



Oplichting 86-jarige

De 86- jarige man werd ook zogenaamd gebeld door een man die zich voordeed als beveiliger van de ING. De "bankmedewerker" zei tegen hem: “Er is een bedrag van € 2200 overgemaakt naar Zuid-Afrika en zal ik uw bankpas voor de veiligheid blokkeren. Daarom heb ik uw pincode nodig”. Er zou snel iemand van de bank langskomen om te helpen. Terwijl het slachtoffer nog met de "ING-beveiliger" aan de telefoon hing, ging de deurbel en stond een “bankmedewerker” voor de deur. Het slachtoffer liet hem binnen en gaf de man zijn bankpas. De “bankmedewerker” knipte de pas voor de ogen van het slachtoffer door. Diezelfde dag pinde onbekenden voor duizenden euro’s met de gestolen bankpas.



De politie Delft onderzoekt de aangiftes en kijkt of er een verband is.



Hoe herken ik de oplichter?

Cybercriminelen gaan professioneel te werk. Ze gebruiken bijvoorbeeld technieken die callcenters ook gebruiken. Via een truc kan een oplichter met het nummer van uw bank bellen. Hierdoor verschijnt op uw telefoon het nummer van de bank als de cybercrimineel u belt. Dat noemen we spoofing. Zo kan de cybercrimineel zich voordoen als de bank. Dat gebeurt via de telefoon maar bijvoorbeeld ook via de mail.



Let op deze kenmerken van oplichting

Uw bank zal nooit uw saldo vragen, ook niet als controlevraag.

Uw bank zal u nooit om uw pincode vragen.

Uw bank zal u nooit vragen uw geld over te maken naar een andere rekening of naar een ‘kluisrekening’ of een ‘veilige rekening’. Zulke rekeningen bestaan niet.

Uw bank zal u nooit onder druk zetten zo snel mogelijk te handelen. Een bank heeft namelijk zelf de mogelijkheid om een rekening te blokkeren als dat nodig is.

Uw bank komt nooit bij u thuis op bezoek om u te helpen met het overmaken van geld of om uw bankpas op te halen.

Komt een leidinggevende aan de lijn? Let op, dat is ook een oplichter die in het complot zit.

Hoe voorkom ik dat ik slachtoffer word?

Laat een "bankmedewerker" nooit uw geld overmaken naar een andere rekening. Doe dit ook niet zelf als de nepbankmedewerker dat aan u vraagt. Uw bank zal u namelijk nooit vragen om uw geld naar een andere rekening over te maken.

Twijfelt u of u een oplichter aan de telefoon hebt? Ook bij lichte twijfel: verbreek de verbinding direct. Zoek zelf het juiste telefoonnummer van de bank. Dan kunt u de bank terugbellen en vragen of het klopt wat u is verteld en wat u werd gevraagd te doen. U kunt ook altijd uw bankkantoor bezoeken en uw ervaring delen.

Doe altijd aangifte!

Doe altijd aangifte bij de politie, dat kan bijvoorbeeld via 0900 - 8844. Meer informatie over aangifte doen? Bekijk dan deze pagina. Hoe meer informatie de politie heeft over deze vorm van cybercrime, hoe beter we daders kunnen opsporen en vervolgen. Daarnaast investeren we in preventie door zoveel mogelijk kennis over de aanpak van oplichters te delen.