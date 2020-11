Supermarkt overvallen, getuigen gezocht

Heeft u zondagavond 8 november iets gezien in de omgeving van het Diamantplein dat met deze overval te maken kan hebben? Heeft u de verdachte wellicht gezien op zijn vlucht of heeft u andere informatie die kan helpen de dader te vinden? De districtsrecherche in Leiden is bereikbaar via nummer 0900-8844. Liever anoniem, bel dan met M. 0800-7000.