Politie zoekt getuigen van steekincident

Het slachtoffer zat in een auto op de parkeerplaats, toen er plotseling drie jongens verschenen die hem vermoedelijk wilden beroven. Er is vervolgens een ruzie ontstaan waarbij het slachtoffer is gestoken. Nadat er een melding was gedaan troffen agenten in eerste instantie niets meer aan op de parkeerplaats, maar later bleek dat het slachtoffer zelf naar het ziekenhuis was gegaan. De recherche doet verder onderzoek naar de zaak en heeft met speurhonden de parkeerplaats onderzocht.

Signalement

De politie is op zoek naar drie jongens die worden verdacht van betrokkenheid bij dit steekincident. Van twee jongens is een signalement bekend.

1e signalement:

tussen 14-17 jaar oud

1.80-1.85m. lang

blanke huidskleur

blond, kort haar

mager postuur, dunne armen

onbekende kleding

2e signalement:

tussen 14-17 jaar oud

1.70-1.75m lang

lichtgetinte huidskleur

bruine ogen

normaal postuur

zwarte kleding, zwarte muts

sprak met een accent

Getuigen gezocht

Heeft u iets gehoord of gezien van dit steekincident? Of heeft u informatie of beelden die het politie onderzoek kan helpen? Dan komen wij graag met u in contact. Bel 0900 8844 voor de politie. Liever anoniem blijven? Bel dan 0800 7000 voor Meld Misdaad Anoniem.