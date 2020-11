Politie zoekt getuigen van een explosie in een woning

De bewoonster lag op de bank toen zij werd opgeschrikt door een harde knal. Nauwelijks bekomen van de schrik belde zij de hulpdiensten. De politie is meteen een onderzoek gestart naar de toedracht van de explosie. Al vrij snel werd er duidelijk dat het om illegaal vuurwerk zou gaan die door de brievenbus van het slachtoffer naar binnen werd gegooid. De schade aan de woning is groot; alle ruiten van het appartement zijn gesprongen en de deurpost is ontzet. Ook werd er in de meterkast een zelfgemaakt explosief van illegaal vuurwerk gevonden. Het Team Explosieven Verkenning (TEV) heeft het zelfgemaakte explosief onschadelijk gemaakt. De forensische opsporing doet verder onderzoek in en rondom de woning.



Getuigen

Heeft u camera’s hangen in of rondom uw woning, of een dashcam camera in uw auto en stond deze geparkeerd in de buurt van of aan de Indische Tuin? Dan vragen wij u deze te bekijken en eventuele opvallende beelden van zondagavond 8 november tussen 19.00 en 20.00 uur met ons te delen. Heeft u iets gezien rond dit tijdstip of weet u meer over de toedracht van de explosie, neem dan contact met ons op via de opsporingstiplijn op 0800-6070 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. U kunt ook onderstaand tipformulier invullen.