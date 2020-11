Twee jongens opgepakt na vernieling bewakingscamera

Naar aanleiding van de overlast in de wijk Dauwendaele heeft de gemeente donderdag 5 november jl. een mobiele camera-unit met drie camera's in de Meanderhofstraat geplaatst. Vrijdagavond zagen agenten dat de unit was vernield. Een van de camera's lag op de grond. De politie zag even daarvoor twee jongens wegrennen. Van een van hen kon een duidelijk signalement worden vastgesteld. De volgende dag rond 17.00 uur zagen twee agenten in de buurt van de Meanderhofstraat een jongen, wiens signalement overeenkwam met de jongen, die vrijdag was weggerend. Hij werd opgepakt.