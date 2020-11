Crosser moet lopend naar huis

Heeft u ook last van crossende motoren meld dat dan bij de Politie, Gemeente of Staatsbosbeheer. Samen proberen we deze overlast in te dammen maar dat kan alleen met uw hulp.

Contactgegevens van de politie zijn:

- via de banner onder dit bericht of

- via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/aangifte-of-melding-doen

- via 0900-8844 of WhatsApp (0612207006)

- anoniem via 0800-7000 of het meldingsformulier van M