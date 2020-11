Man opgepakt voor woningoverval in Helmond

Overval

Twee gemaskerde mannen drongen op donderdag 1 oktober 2020 rond 6:30 uur de woning van een ouder echtpaar binnen aan de Scheepstal in Helmond. Daar bedreigden de mannen de twee slachtoffers met een wapen.

De twee mannen vluchtten te voet in een onbekende richting. Het echtpaar raakte bij de overval niet gewond, maar was wel hevig geschrokken. Een woningoverval is een zeer gewelddadige vorm van criminaliteit en heeft een enorme impact op betrokkenen.

Vervolgonderzoek

Onze recherche onderzocht dit incident grondig. Ook schakelden zij het publiek in door een getuigenoproep te doen. Tijdens het onderzoek kwam de 26-jarige verdachte in beeld. Dat leidde gisteren tot diens aanhouding in zijn woonplaats Helmond.

De man wordt uitgebreid gehoord over zijn rol en aandeel in deze zaak.

De tweede verdachte zoeken we nog.

Heb je info of tips over de tweede verdachte en/of deze zaak? Bel 0900-8844. Liever anoniem? Dat kan via 0800-7000. Of gebruik het tipformulier onderaan.

