Aanhouding bedrijfsinbraak centrum Utrecht

Zondagochtend vroeg, rond 6.30 uur, zien BOA’s van de gemeente Utrecht dat er ruiten van een bedrijfspand aan de Voorstraat vernield zijn. Als zij p0olshoogte nemen, zien ze dat er op dat moment een inbraak gaande is en dat de inbreker nog in het pand aanwezig is. De inbreker probeert via de achterkant van het pand te vluchten. Hij weet naar buiten te klimmen en zet het op een rennen maar de BOA’s zijn sneller en houden hem aan op de Annastraat.

De verdachte is een 39-jarige man uit Utrecht. Het vermoeden is dat hij verantwoordelijk kan worden gehouden voor een reeks andere bedrijfsinbraken of pogingen daartoe, in het centrum van Utrecht. Onderzoek moet uitwijzen of dit ook daadwerkelijk het geval is.