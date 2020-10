Pilot Reprimande minderjarige verdachten van start

Met een eenvoudige winkeldiefstal door een jeugdige ‘first offender’, is de politie soms uren bezig en al die tijd zit die minderjarige op het politiebureau. Per 1 oktober 2020 gaat de landelijke pilot Reprimande van start. Hierbij wordt een minderjarige die voor het eerst op heterdaad wordt betrapt voor een licht vergrijp wel als verdachte geregistreerd door de politie, maar wordt als afdoening een mondelinge waarschuwing gegeven. Het is aan de hulpofficier van justitie om te besluiten of een reprimande van toepassing kan zijn. Vanzelfsprekend wordt per situatie nauwgezet bekeken wat de beste werkwijze is om herhaling van het feit te voorkomen, want ook winkeldiefstal is een delict dat serieus aangepakt wordt.