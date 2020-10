Derde aanhouding voor bloedprik-babbeltrucs

Utrecht - Op vrijdag 25 september is de laatste verdachte aangehouden in verband met het plegen van babbeltrucs in diverse plaatsen in Nederland. De daders gaven zich uit voor medewerkers van de thuiszorg en verschaften zich zo toegang tot de woning. Het gaat om een 24-jarige man uit Lelystad. In maart 2020 werden al twee andere verdachten aangehouden.