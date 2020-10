Verdachte aangehouden op verdenking van handel in verdovende middelen Houten

Na verschillende signalen in de wijk bleek dat er in de omgeving van de Stellingmolen in Houten al langer in verdovende middelen werd gehandeld. Het onderzoek leidde uiteindelijk naar een 28-jarige man uit Houten. Uit diverse observaties werd duidelijk dat de verdachte vanuit zijn woning de afnemers van verdovende middelen voorzag. Hij kon op 25 september worden aangehouden. In zijn woning werd een aanzienlijke hoeveelheid drugs aangetroffen. Ook is een geldbedrag is beslag genomen. Verder werden er naar aanleiding van dit onderzoek nog drie andere verdachten aangehouden die verdovende middelen afnamen van de verdachte: één die vermoedelijk voor hem dealde en twee afnemers.

De hoofdverdachte is afgelopen dinsdag 29 september voorgeleid aan de rechter-commissaris en zit nog vast. De drie anderen zijn inmiddels heengezonden. De politie gaat verder met het onderzoek.

Melden heeft zin

De politie kan dit niet zonder uw hulp! Drugsdeals kunt u melden bij de politie, anoniem melden kan ook. Meld verdachte situaties dus bij uw wijkagent, via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Samen bestrijden we drugscriminaliteit!