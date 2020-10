9 Pups in beslag genomen: verdenking illegale puppyhandel

In totaal werden bij de inval in een loods 9 hondenpups aangetroffen van twee verschillende rassoorten. De dieren waren bedoeld voor de verkoop. De hokken waarin de honden waren opgesloten waren klein, vies en onveilig voor de honden. De situatie is fotografisch vastgelegd. Na het aantreffen van deze pups en constatering dat het welzijn van deze honden was aangetast, is direct overleg gepleegd met een Officier van Justitie. De Officier van Justitie gaf toestemming om alle hondjes in beslag te nemen.

De pups zijn ondergebracht op een locatie waar de ze de zorg krijgen die ze nodig hebben. In dit onderzoek werd ook administratie beslag genomen.

De dierenpolitie zet in samenwerking met de NVWA en de recherche het onderzoek voort naar de illegale handel en aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Illegale hondenhandel

In de hondenhandel en hondenfokkerij vinden nog steeds misstanden plaats. Geïmporteerde honden of honden van illegale fokkers of handelaren hebben bijvoorbeeld niet de juiste vaccinaties, zijn niet gechipt en geregistreerd, kunnen te jong zijn, zijn niet goed gesocialiseerd of zijn tijdens hun korte leven slecht behandeld. Ook is de herkomst van de dieren niet altijd duidelijk. [bron: NVWA, zie -> info NVWA]

Waar moet u op letten bij de aanschaf van een puppy?

Voordat u een puppy koopt, is het belangrijk om u goed voor te bereiden over wat u te wachten staat en of u de hond de juiste zorg kan bieden. Voor meer informatie kunt u terecht op de websites van het LICG: aanschaf hond of de NVWA:: aanschaf puppy

Dierenpolitie

Bij de politie werken taakaccenthouders Dieren binnen Criminaliteit & GGP: ook wel de dierenpolitie genoemd. De dierenpolitie treedt op tegen mensen die dieren verwaarlozen en/of mishandelen, verleent hulp, en probeert dierenleed te voorkomen. De dierenpolitie werkt onder andere samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de stichting LID (Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming) en overige organisaties zoals onder andere Blijf van mijn Dier, de Vogelbescherming en de Hondenbescherming.

De politieagenten van de dierenpolitie treden op tegen de hieronder vermelde misdrijven:

- dierenmishandeling (waaronder ook het dumpen van dieren valt);

- dierenverwaarlozing;

- ontuchtige handelingen met dieren en dierenporno;

- het doden of mishandelen van een dier ;

- het ophitsen van dieren tot het aanvallen van mensen of andere dieren;

- stroperij (wild/vis) en verstoren van nesten.

Meer informatie is hier te vinden: dierenpolitie

Bent u getuige van een dier in nood door een ongeluk of wordt u geconfronteerd met mishandeling of verwaarlozing van dieren? Neemt u dan contact op met het centrale meldpunt via telefoonnummer:

1-4-4.

