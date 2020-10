Drie verdachten aangehouden na vechtpartij

Rond 15:50 uur kreeg de politie een melding van een grote vechtpartij bij het station Overwhere met een groep van ongeveer 20 personen. Toen agenten bij de locatie aankwamen, waren de meeste betrokkenen al gevlucht. Wel troffen zij een kleine groep personen, waarvan één vrouw gewond op de grond lag. Het slachtoffer was tijdens het conflict gestoken met een scherp voorwerp. Zij was aanspreekbaar en is vervoerd naar het ziekenhuis waar zij is behandeld aan haar verwondingen.



De politie heeft in de omgeving gezocht naar de verdachten en hield kort na het incident een 15-jarig meisje uit Purmerend aan voor openlijke geweldpleging. Dezelfde dag werd hiervoor ook een 16-jarig meisje uit Edam aangehouden. Woensdag werd nog een derde verdachte, een 15-jarige jongen uit Purmerend, aangehouden. De eerste twee verdachten zitten nog vast. De 15-jarige jongen is inmiddels weer heengezonden, maar blijft verdachte in deze zaak. De recherche doet verder onderzoek.



2020208923