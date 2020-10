Verdachte van woningoverval aangehouden

Afgelopen zondag werd in een woning in de Museumbuurt een man in zijn woning van diverse goederen bestolen. Hierbij is fysiek geweld gebruikt en met een mes gedreigd. Behalve een duur horloge, werden een bankpas en andere persoonlijke eigendommen gestolen. Het slachtoffer zou ook zijn vastgebonden geweest. Bij deze beroving zou nog een verdachte betrokken zijn geweest en daarom sluit het onderzoeksteam een nieuwe aanhouding niet uit.

Direct na de feitelijke beroving afgelopen zondag is de recherche direct een onderzoek begonnen. Hierbij werd zowel tactisch en technisch onderzoek gedaan. Op enig moment wisten de rechercheurs te achterhalen wat de identiteit was van één van de verdachten. Die hebben zij vandaag weten op te sporen en aan te houden.

Het onderzoek dat onder supervisie van een officier van justitie van het parket Amsterdam plaatsvindt is nog in volle gang. Meer informatie wordt op dit moment niet verstrekt.