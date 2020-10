Getuigen overval snackbar gezocht

Rond 20.30 uur betraden twee onbekende jonge mannen de snackbar aan de Hugo de Vrieslaan en eisten zij onder bedreiging van een vuurwapen geld van de snackbarmedewerker. Vervolgens gingen zij er met een onbekend geldbedrag vandoor in de richting van het Elzepad. En daarna verdwenen zij via de Hugo de Vrieslaan richting de Balsemienstraat en de Bloemendaalseweg. De recherche heeft de zaak in onderzoek.



Signalement

Van één van de twee verdachten is een duidelijk signalement bekend:



- Man van circa 1.75 meter lang met een dun postuur;

- 18 à 20 jaar oud

- Donkere huidskleur

- Smal gezicht en zwarte ogen;

- Hij droeg een zwarte pet, donkere handschoenen en zwarte kleding en had een zwarte doek voor zijn mond



Getuigen gezocht

De recherche komt graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben van de overval. Was u getuige of beschikt u over camerabeelden? Bel dan de recherche via 0900-8844 of M 0800-7000.