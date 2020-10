17-jarige jongen overleden na steekincident in Rozenburg

Even voor 21:30 uur werd gemeld dat de jonge Rozenburger zwaar gewond was geraakt door messteken. Pogingen hem te reanimeren en een spoedoperatie konden niet voorkomen dat hij overleed. Direct werd de omgeving afgezet, werd sporenonderzoek verricht en startte een zoektocht naar een verdachte. Omstanders gaven informatie over een mogelijke verdachte. Dit wordt momenteel onderzocht en grondig uitgelopen. Met die reden is er ook een zoeking gedaan. Vooralsnog is niemand aangehouden.

Informatie

Heeft u meer informatie over dit incident en heeft u nog niet met de politie gesproken? Wij horen dat heel graag. Bel met 0900-8844 of vul onderstaand tipformulier in. Wilt u liever anoniem blijven? Bel M. 0800-7000 of meld via meldmisdaadanoniem.nl.