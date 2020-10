Aanhoudingen verricht na zware mishandeling op de Binnenhof

Het slachtoffer liep vrijdagmiddag rond half zes met zijn vrouw in de stad toen een groep mannen hen van de andere kant passeerden. Toen de vrouw het groepje van vier personen aansprak op de aangepaste looproutes, escaleerde het gesprek razendsnel. Het slachtoffer kreeg meerdere klappen in zijn gezicht en was zodanig gewond dat hij met de ambulance naar het EMC is vervoerd. Inmiddels is het slachtoffer weer thuis aan het herstellen.