Drie daders overvallen pizzeria Spijkenisse

In de pizzeria werkten woensdagavond drie medewerkers, een meisje van 17 en twee mannen van 18 en 20 jaar. Zij stonden achter de toonbank toen de drie daders kwamen vanuit de Hekelingseweg de pizzeria binnen rennen, alle drie met een mes in hun handen. De daders droegen donkere kleding, hadden capuchons, mutsen en gezichtsbedekkende kleding op. De werknemers schatten ze niet tussen de 16 en 18 jaar en ze waren alledrie ongeveer even lang, zo tussen de 1.70 en 1.80 m lang.



De daders vroeg om geld uit de kluis, maar de werknemers konden hier niet in. Uiteindelijk moesten de daders genoegen nemen met het geld uit de kassa. Daarna verlieten de daders de zaak in de richting van de Hekelingseweg.



De politie heeft de overval in onderzoek en komt graag in contact met mensen die iets verdachts hebben gezien of gehoord in de omgeving van de Sterrenhof en/ of Hekelingseweg. Ook andere informatie is zeer welkom bij het overvallenteam van de politie eenheid Rotterdam. U kunt bellen naar 0900-8844 of uw tip achterlaten op www.politie.nl. Anoniem tippen kan via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.