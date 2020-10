Politieagent ontslagen

De politieman wordt onder meer zwaar aangerekend dat aannemelijk is geworden dat hij informatie verstrekte aan onbevoegde derden en verdovende middelen gebruikte. De integriteit en betrouwbaarheid van politiemensen moet boven elke twijfel zijn verheven. Iedereen binnen de politie moet daarvan doordrongen zijn en dat mag niet in het geding komen. Het negatieve gedrag van een collega straalt af op de hele organisatie en doet helaas afbreuk aan het vele goede werk dat medewerkers in de eenheid Rotterdam elke dag verrichten. De samenleving mag erop vertrouwen dat medewerkers die integriteit en betrouwbaarheid van de politie beschadigen ter verantwoording worden roepen en dat er passende maatregelen worden getroffen als de feiten op tafel liggen en daarom vragen. De man moet zich op een later moment verantwoorden voor de rechter.

