Coronaboetes na geluidsoverlast horecapand

Bij de meldkamer kwamen rond 23.40 uur meldingen binnen van geluidsoverlast vanuit een pand aan de Piusstraat. Een politie-eenheid is ter plaatse gegaan maar hoorde niets en er leek niet aanwezig te zijn. Nadat omstreeks 02.50 uur wederom overlastmeldingen werden gedaan, zijn agenten opnieuw naar het pand gegaan. Op dat moment was er duidelijk harde muziek te horen. Agenten zijn het pand binnengegaan en troffen daar een elftal aanwezigen aan. Meerdere personen gebruikten lachgas en de coronaregels werden niet in acht genomen. Alle bezoekers hebben een coronaboete gekregen. De gemeente had vergunning op dit horecapand al recent ingetrokken. Politie heeft de gemeente geïnformeerd over de overlastmeldingen en handhaving van vannacht .