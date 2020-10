Gestoken bij vechtpartij in Goes

Omstreeks 22.30 uur kwamen meerdere meldingen binnen bij de politie dat er een vechtpartij gaande was op het terrein van de kermis in Goes. Er zou iemand met een mes bij de vechtpartij betrokken zijn. Agenten gingen ter plaatse en troffen de medewerkster van het beveiligingsbedrijf aan. Zij was gewond, mogelijk door een messteek, en is door een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Een 18-jarige jongen uit Middelburg is aangehouden als verdachte van dit feit. Ook hij was gewond. Het mes dat hij bij zich had is door beveiligers van hem afgepakt en ter inbeslagname afgegeven aan de politie.

De aanleiding van de vechtpartij is nog niet bekend bij de politie. Zowel de aangehouden verdachte als de medewerkster zijn slechts kort gehoord, omdat zij allebei in het ziekenhuis behandeld moesten worden aan hun verwondingen.