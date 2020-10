Oudere dames bestolen door brutale babbeldief

De politie roept mensen met klem op de deur niet te openen voor onbekenden. De smoezen die babbeldieven gebruiken zijn goed en geloofwaardig. De oplichters zien er vaak keurig uit en dragen soms zelfs bedrijfskleding.



Beweert iemand vanwege werkzaamheden of een noodgeval (waterlekkage, elektriciteitsprobleem etc.) bij u in huis te moeten zijn, zeg dan dat diegene alleen welkom is als er iemand anders bij u in de woning is (bijvoorbeeld een van uw kinderen of een ander familielid, vriend, goede bekende etc.) en bel de politie op 112. Is de persoon die bij u voor de deur staat te goeder trouw, dan wacht hij of zij netjes tot u iemand gewaarschuwd hebt, of komt op een ander tijdstip terug.

Verwacht u niemand of verwacht u iemand die u niet kent, bijvoorbeeld wisselende verzorgenden of maaltijdbezorgers, laat diegene dan niet zomaar binnen. Vraag altijd om een legitimatie en bel gerust ter controle naar de organisatie of het bedrijf waar iemand van zegt te zijn.

Spreekt iemand u in een winkel aan met bijvoorbeeld een vraag over een product, verwijs diegene dan naar een winkelmedewerker. Vraagt iemand u op straat of in een winkelcentrum om de weg, negeer diegene dan gerust. Jongere mensen hebben bijna allemaal een smartphone waar navigatie op zit. Als iemand echt de weg zoekt, kan hij of zij beter een jonger iemand aanspreken.