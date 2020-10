Verdachte van meerdere auto-inbraken blijft vast zitten

De afgelopen tijd werd de wijk Haagse Beemden geteisterd door diefstallen uit auto’s. Tientallen aangiftes waren al binnen gekomen en de agenten van het team Weerijs startten een onderzoek. Via Facebook werd aandacht gevraagd voor aangetroffen kledingstukken die in de woning van de verdachte lagen. Ook werd een oproep gedaan om camerabeelden ter beschikking te stellen aan het onderzoeksteam. Gelukkig kwam er veel respons op die oproepen en wist het team meerdere zaken rond te krijgen met de verdachte als vermoedelijke dief van de gestolen spullen in zijn huis. Ook werden er camerabeelden ingeleverd bij het team waar mogelijk de verdachte op stond. Alhoewel het voor buitenstaanders al duidelijk was dat het onze verdachte was die op de beelden stond was dat voor het team nog niet genoeg om hem aan te kunnen houden. Het duurde enige tijd voordat het verzamelde bewijs voldoende was om de verdachte aan te houden.