Bureau Brabant vraagt aandacht voor zware mishandeling en fenomeen 'shoulderen'

Drie maal pinfraude en preventie-item ‘shoulderen’

Tilburg/Oisterwijk – Aandacht voor drie gevallen van pinfraudes waarbij steeds door de verdachten de pincode wordt afgekeken en daarna de bankpas wordt gestolen. Later werden de rekeningen van de slachtoffers leeggehaald. Wij laten u bewakingsbeelden zien en zetten daarnaast situatie in scene om goed te laten zien hoe deze vorm van pinfraude, het zogenoemde shoulderen, in zijn werk gaat. Daarbij geven we advies hoe het is te voorkomen.

Betreffen drie zaken:

Op 16 januari pint een bejaarde vrouw binnen bij een bank aan de Westermarkt in Tilburg. Ze doet dat zelfs met behulp van de medewerkster van de bank. Toch zien twee vrouwen kans de pincode te horen of af te kijken. Daarna wordt de pas gerold en de rekening geplunderd.

Op 14 februari in Oisterwijk, wederom geval van pincode afkijken, bankpas rollen en pinfraude.

Ten slotte wordt op 14 mei in Tilburg 89-jarige vrouw bij een zelfscan kassa zogenaamd geholpen door een vrouw. Die pakt zelfs pinpas van slachtoffer, stopt die in de pinautomaat en kijkt mee terwijl slachtoffer pint. Daarna wordt pas gerold en……inderdaad. Help ons mee deze laffe daders op te sporen en voor de rechter te brengen. Wie herkent ze?



Inbraak in een vrijstaande schuur bij woning

Bergen op Zoom – Op zondag 19 april werd ingebroken in een vrijstaande schuur bij een woning aan de Bleekloop. Er werden diverse goederen, waaronder gereedschap, meegenomen. Wij tonen u bewakingsbeelden waarop de twee daders te zien zijn. Natuurlijk willen wij graag weten wie dat zijn.



Poging doodslag op 66-jarige man

Eindhoven - Op donderdag 5 maart, tegen vijf uur ’s-middags, wordt een 66-jarige man in de Winston Churchilllaan door vijf jongeren van waarschijnlijk tussen de 12 tot 16 jaar zonder duidelijke aanleiding zwaar mishandeld. Hij wordt tegen de grond gewerkt geslagen en tegen zijn hoofd geschopt. De man ligt bijna drie weken in het ziekenhuis. Hij blijkt een schedelbasisfractuur te hebben en het is nog de vraag of hij ooit weer normaal zal kunnen lopen. Een extreem geval van zinloos geweld, waarvan we de daders moeten vinden. Ze mogen hier niet ongestraft mee weg komen. We hebben bewakingsbeelden en doen een beroep op iedereen die daar die die dag in de buurt was. Heeft u iets gezien of andere info? Meld het dan meteen!



