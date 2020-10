Echtpaar in woning overvallen

Twee gemaskerde mannen drongen rond 6:30 uur de woning van een ouder echtpaar binnen en bedreigden de twee met een wapen.

De twee mannen zijn in onbekende richting gevlucht. Voor zover nu bekend, is er niets buitgemaakt. Het echtpaar raakte bij de overval niet gewond, maar is wel hevig geschrokken.

Weet u meer over deze overval of heeft u die avond iets gezien in de buurt van Scheepstal in Helmond? Neem dan contact op via onderstaand tipformulier, of bel 0900-884 of 0800-7000 (anoniem). Ook camerabeelden zijn van harte welkom.