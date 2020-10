Grote zoekactie betrokkenheid drugshandel

Bij de actie werd het bedrijf binnengevallen door de politie, die later samen met het Openbaar Ministerie, de gemeente en het UWV onderzoek hebben gedaan naar strafbare feiten binnen het bedrijf. Daarbij werd niet alleen gekeken naar een mogelijke link met de onderwereld en crimineel geld, maar ook naar arbeidsveiligheid. De burgemeester heeft op 1 oktober een voornemen tot sluiting van het pand voor de duur van 6 maanden uitgereikt.

Waarom is dit strafbaar?

Drugs en vooral (de handel in) cocaïne en andere harddrugs zorgen voor ernstige problemen in Midden-Nederland en daarbuiten. Denk aan onveiligheid en overlast op straat, het ronselen van zeer jonge kinderen, geweld, liquidatie en vergismoorden.

Om drugs te kunnen produceren en verhandelen, heb je een netwerk van mensen en bedrijven nodig die dit mogelijk maken. Bijvoorbeeld door goederen te leveren die drugshandel makkelijker maken, of een pand te verhuren waarin een drugslab gevestigd wordt. Op het eerste oog lijkt het alsof deze partijen niets strafbaars doen, maar ze helpen wel degelijk drugscriminaliteit mogelijk te maken. Deze vermenging van onderwereld en ‘bovenwereld’ noemen we ondermijning.

In stand houden drugscultuur

Een speciaal team richt zich binnen de politie op de aanpak van ondermijning: ‘In dit geval hebben we te maken met een bedrijf dat zaken verkoopt die grootschalige drugshandel mogelijk maken. Dan moet je denken aan versnijdingsmiddelen, zakjes, stempels, pijpjes en andere zaken die drugsproducenten en dealers nodig hebben. Dit bedrijf draagt dus bij aan het in stand houden van de drugscultuur, die voor veel problemen zorgt. En dat is strafbaar’.

De politie, het OM en gemeenten treden hier samen tegen op. Burgemeester Crys Larson: “Bij deze actie hebben we als één overheid opgetreden. Dit is het meest effectief omdat we vanuit zowel strafrecht, bestuurlijke maatregelen, toezicht, preventie en andere wet- en regelgeving kunnen optreden. Door deze interventie hebben we een netwerk voor het faciliteren van drugshandel en productie geraakt en een signaal afgegeven aan vergelijkbare bedrijven.”

Crimineel geld

Naast een grote hoeveelheid goederen, is ook de administratie in beslag genomen. De officier van Justitie laat weten dat het Openbaar Ministerie en de politie de komende tijd verder onderzoek doen naar het handelen van het bedrijf. ‘ Er wordt dan onder andere gekeken of er sprake is van inkomsten uit handel met criminelen en of er andere strafbare feiten gepleegd zijn'. Wanneer er bewijs is van crimineel geld, kan dit worden afgepakt.

Stop ondermijning samen

Ondermijning tegengaan kan de overheid niet alleen. Ziet u zaken die volgens u niet kloppen? Meld deze dan bij uw gemeente, wijkagent (via politie.nl) of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.