Hardrijder aangehouden na achtervolging

Surveillerende agenten zagen de auto op de A4, ter hoogte van Rijswijk, rijden richting Amsterdam. Omdat de auto harder reed dan het overig verkeer, besloten agenten het voertuig te volgen en staande te houden. Op het moment dat agenten de auto een volgteken gaven, reed de auto in eerste instantie netjes achter de politieauto aan om de afrit Rijswijk-Plaspoelpolder te nemen. Echter reed de auto vlak voor de afrit toch hard door op de A4 en zette de politieauto de achtervolging in. De vluchtauto haalde daarbij snelheden van ruim 240 km/uur, haalde andere weggebruikers in en reed met hoge snelheid ter hoogte van Stompwijk langs wegwerkzaamheden. Daarna nam de auto de afslag Leiden en reed de N206 met hoge snelheid op.



Uiteindelijk kon een andere surveillancevoertuig de auto laten stoppen op het Oosteinde in Leidschendam. Direct werd de bestuurder en de bijrijder aangehouden. De 20-jarige Groninger bleek niet te beschikken over een geldig rijbewijs. De man heeft al zes keer een proces-verbaal gekregen voor dit feit. Agenten namen de auto in beslag.



Tijdens de fouillering troffen agenten een paar duizend euro contant geld in de onderbroek van de verdachte aan. Dat geld is in beslag genomen. De 20-jarige verdachte krijgt een proces-verbaal voor gevaarlijk rijgedrag/snelheid, rijden zonder geldig rijbewijs en witwassen. De bijrijder is kort na zijn aanhouding in vrijheid gesteld.