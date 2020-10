Buurtgenoot aangehouden na beschieting Brouwersstraat

Vier personen zaten rond 23.00 nog buiten, toen zij knallen hoorden. In het zeil, dat ze gespannen hadden om beschut te kunnen zitten, zaten kleine gaatjes en een van de vrouwen had een wondje aan haar hoofd. Zij werd ter plaatse behandeld door een ambulance en hoefde niet mee naar een ziekenhuis.

Zaterdag ging het forensisch en buurtonderzoek weer verder. Een wijkagent ging langs deuren en in gesprek met mensen in de buurt die mogelijk wat gezien of gehoord hadden. Bij een van die gesprekken bleek dat de bewoner in kwestie wellicht meer wist. In de woning had hij een luchtbuks staan. De 28-jarige man is aangehouden. Er wordt nog verder onderzoek verricht.

