Jongeman (18) zwaargewond na schietincident

* Foto is een stockfoto

Na de melding van het schietincident waren de hulpdiensten snel ter plaatse. Terwijl zij zich over het slachtoffer ontfermden en probeerden de plek van het incident af te zetten om sporen te beschermen, zorgen geëmotioneerde omstanders voor een opstootje. Dat was gelukkig snel gesust.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, hij was niet aanspreekbaar. Agenten en rechercheurs zijn direct in gesprek gegaan met getuigen, omstanders en andere mogelijke betrokkenen, en zoeken en bekijken camerabeelden. Er wordt sporenonderzoek verricht en gezocht naar de schutter die dus mogelijk een rode trui droeg. Een 22-jarige man uit Schiedam is aangehouden. Zijn betrokkenheid bij het incident wordt onderzocht.

Heeft u meer informatie? Beelden van dashcam of bewakingscamera? Laat het ons weten! Upload je tip of beeldmateriaal via onderstaand tipformulier, bel 0900-8844 of blijf volledig anoniem via 0800-7000.

Heb je kennis over zware criminaliteit en wil je een keer vertrouwelijk praten met team criminele inlichtingen? Bel 079 - 345 89 99 of kijk voor meer informatie op https://www.politie.nl/themas/team-criminele-inlichtingen.html